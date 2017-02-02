Бобри атакують Дарницький район!
Неподалік парку «Позняки» в одноіменному озері зненацька дали про себе знати бобри. Як повідомляє КП «УЗН Дарницького району м. Києва», в озері у парку «Позняки» живуть бобри. Ці майстри орудують своїми зубами з фантастичною швидкістю: 2-3 хвилини і верба завтовшки з руку падає! Завдяки своїм потужним різцям, тонкі дерева ці гризуни валять за 8-10 укусів, а з більш товщими деревами (12-15 см в діаметрі) справляються за 3-4 хвилини!
З метою запобігання пошкодження дерев навколо озера, працівники КП «УЗН Дарницького району м. Києва» обтягують їх спеціальною сіткою.
На фото результати роботи фахівця деревообробної промисловості. Фото самого майстра зробити не вдалося.
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