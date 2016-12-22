Біля метро «Харківська» чоловік стрибнув з моста

За інформацією чергової частини Головного управління Київської поліції, 09 грудня надійшло повідомлення про те, що на проспекті Бажана біля метро «Харківська» чоловіка збила машина.

На місце інциденту прибула слідчо-оперативна група, яка встановила що чоловік стрибнув з моста, після чого його переїхав вантажний автомобіль. Зараз з'ясовуються причини падіння чоловіка з мосту та інші обставини інциденту.

На даний момент за вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Після проведення судово-медичної експертизи будуть встановлені причини смерті потерпілого, а потім можлива перекваліфікація події.