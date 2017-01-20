Біля Дарницької РДА виявлено відкритий каналізаційний отвір | Дарниця.org

Біля Дарницької РДА виявлено відкритий каналізаційний отвір

Розміщено Птн, 01/20/2017 - 13:16

Ще 05 грудня неподалік Дарницької райдержадміністрації (на пішохідному тротуарі – перетин вулиць Драгоманова та Кошиця) зникла кришка  каналізаційного отвору.

За попередньою інформацією за усунення проблеми візьметься КК «Київавтодор». А поки що працівниками ЖЕД №204 відкритий отвір огороджено ось такою хитромудрої конструкцією (старе вікно у поєднанні з палицями та скотчем).


Ймовірно, що проблему усунуть в найкоротші терміни – адже відкритий отвір розташовується біля головної будівлі району, прилеглу територію якої ретельно доглядають комунальні служби.
Фото станом на 06 січня

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