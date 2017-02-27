Біда, коли твій сусід хворий на голову | Дарниця.org

Біда, коли твій сусід хворий на голову

Розміщено Пн, 02/27/2017 - 15:55

Деякі жителі Дарницького району вже зневірилися в тому, що можуть жити спокійно. Мова йде про мешканців будинку по вул. Драгоманова, 3, 5 та 7. Справа в тому, що у 9-му під'їзді будинку по вул. Драгоманова, 5 (номер квартири з етичних міркувань не розголошується) проживає психічно хвора громадянка «Л».

За словами сусідів, вона не у змозі собою керувати і постійно та голосно кричить усілякими нецензурними словами на вулиці до 01-ї години ночі (інколи всю ніч), або з 05-ї години ранку. Громадянка «Л» викидає через балкон на вулицю дошки, скло, речі та інші предмети безпосередньо на пішохідний тротуар.

Окрім того, трощить скло в машинах та вікна на перших поверхах будинків.
Справа дійшла до того, що діти бояться йти зі школи додому! Батьки просять помістити психічно нездорову особу до відповідного закладу, але неодноразові звернення до державних установ, органів виконавчої влади, поліції не дали жодних результатів – проблема лишається невирішеною.

Подейкують, що члени родини психічно нездорової особи (які спільно з нею проживають) не віддають психічно нездорову особу до спецзакладу з корисливих міркувань – буцімто вони отримують від держави грошову допомогу, яка нараховується громадянці «Л». А помістити до відповідного закладу психічно нездорову особу можуть тільки родичі. Між тим, інші члени родини, які проживають спільно з громадянкою «Л» не несуть жодної відповідальності за спокій сусідів і загалом жителів будинку по вул. Драгоманова, 5 внаслідок неадекватної поведінки громадянки «Л».
Ось таке замкнуте коло…

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