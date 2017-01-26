10 років за піццу | Дарниця.org

10 років за піццу

Розміщено Чтв, 01/26/2017 - 11:32

12 січня у Дарницькому районі двоє молодиків, замість того, щоб розрахуватися з кур'єром за доставку піци – почали йому погрожувати зброєю, після чого побили та пограбували бідолаху.

Далі зловмисники зникли з місця події. Тим не менш постраждалий кур’єр оперативно повідомив правоохоронців про злочин. На виклик прибула слідчо-оперативна група Дарницького управління поліції, кінологи і лікарі.

Вже через кілька годин зловмисники були затримані – ними виявилися місцеві жителі, які знаходилися в стані алкогольного сп'яніння.
Місце скоєння злочину не повідомляється

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 187 КК України "Розбій". Кримінального кодексу України. Стаття передбачає до десяти років позбавлення волі.

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