10 років за піццу
12 січня у Дарницькому районі двоє молодиків, замість того, щоб розрахуватися з кур'єром за доставку піци – почали йому погрожувати зброєю, після чого побили та пограбували бідолаху.
Далі зловмисники зникли з місця події. Тим не менш постраждалий кур’єр оперативно повідомив правоохоронців про злочин. На виклик прибула слідчо-оперативна група Дарницького управління поліції, кінологи і лікарі.
Вже через кілька годин зловмисники були затримані – ними виявилися місцеві жителі, які знаходилися в стані алкогольного сп'яніння.
Місце скоєння злочину не повідомляється
За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 187 КК України "Розбій". Кримінального кодексу України. Стаття передбачає до десяти років позбавлення волі.
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