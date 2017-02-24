Перший «суворий» відкритий турнір із спортивної риболовлі серед учасників бойових дій

Незламність цих людей - яскравий приклад любові до життя. Їх девіз «Сила всередині кожного з нас!» Ми інколи не помічаємо справжніх героїв, які нещодавно виборювали нашу свободу, ризикували своїм життям заради нас усіх, а тепер вони поруч з нами.

Близько сотні учасників цього свята - це люди, серед яких переважна більшість - учасники АТО, ветерани та інваліди війни. Їх очікують незабутні враження, море (Київське) позитиву, різноманітні призи, нагороди, привітання та майстер-класи від Чемпіонів Світу. Судді забезпечать боротьбу за всіма правилами спортивної рибалки. На завершення заходу учасників та гостей об’єднає у спілкуванні рибацька юшка.

Мета заходу: психологічна реабілітація та повернення до соціуму учасників бойових дій, адаптація в суспільстві, пропаганда здорового образу життя, необхідність фізичного та духовного саморозвитку, залучення до занять фізичною культурою та спортом, підтримка охорони навколишнього середовища.

Подія буде знаковою та широко висвітленою в засобах масової інформації.

У програмі Турніру: безкоштовна організована доставка до місця проведення заходу та назад, реєстрація урочисте відкриття чемпіонату, парад команд, підняття прапору, зважування вилову безпосередньо на місцях лову риби та визначення переможців, нагородження, спілкування гостей та учасників, підведення підсумків заходу, рибацька юшка для всіх.

Дата проведення: 25 лютого 2017 р. з 8:00 до 16:00 год.

Місце проведення: резиденція Межигір'я, затока Київського моря.

Формат змагань: спортивні змагання із лову риби на мормишку з льоду за правилами Федерації риболовного спорту України.

Організатор: ГС "БРАТЕРСТВО УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ УКРАЇНИ"

За підтримки: Федерації риболовного спорту України; Федерації риболовного спорту інвалідів «Рисі»; ДСНС Київської області; компанія «Фішка».

Запрошуємо долучитись до нашого свята!

Телефон оргкомітету: 067 801 0910, 044 565 1508.

