Про економічні прогнози

Скажіть, як можна давати якісь прогнози економічного розвитку без елементарних даних статистики? Вся стрічка переповнена #зрада по економрозвитку України і за курсом долара. Уже домовилися до маразму і оргазму в економіці. Та будь-який економічний аналіз і прогноз на рік, це справа цілої групи аналітиків за певний період (хоча б 2-3 роки) одночасно з даними Нацбанку за цей же період. Покажіть мені структуру або організацію яка займається такого роду прогнозами.

Так як у нас працює офіційна статистика, будь-який прогноз зробити неможливо, фактично аналіз робиться зараз тільки на основі фінансових і бюджетних показників, що з урахуванням падіння промислового виробництва і зростання тіньової економіки в останні кілька років не дивно.

Те, що наша влада орієнтується на зростання економіки через бюджет не дивно, а навіть прогнозовано. Принаймні я про це писав ще в кінці 2014 – на початку 2015 років. В нинішній ситуації драйвер у нас один – саме держава, але не в законодавчій площині, а в модернізації державних монополій. Якщо контроль над фінансовими потоками буде налагоджений в Укрзалізниці, Укравтодорі та інших монополістів, то прогноз зростання економіки на 3,5-4% очікується в найближчі півроку, що не дивно. Зростання залишків на коррахунках дає можливість дивитися з оптимізмом, але порівняно у короткостроковий період, так як при внутрішній промисловій модернізації зачіпається досить вузька галузь економіки.

Податкові зміни про які говорять прихильники ліберальної податкової реформи можливі при стабільному зростанні економіки, яка повинна буде витримати всі ті зміни, на яких вони наполягають.

Все на сьогодні прогнозовано: тільки для модернізації вантажного рухомого складу Укрзалізниці необхідно близько 50 млрд. гривень на першому етапі, якщо брати ще пасажирські перевезення - сума подвоїться. І це тільки вагони, і т.д., а вся українська інфраструктура (до речі з цього починав Китай на початку 90-х, коли закупив вагони Крюківського вагонзаводу) перебуває у такому стані, що на її модернізацію буде потрібно багато років.

Так що чекаємо від держави подальших вкладень в модернізацію і поступовий вихід з кризи за рахунок внутрішніх резервів.