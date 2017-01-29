Відкритий мистецький простір «Просто неба»!

Дарницький район м. Києва – є одним з найбільш густонаселених районів міста. Так, на сьогоднішній день в районі проживає понад 400 000 мешканців. Але попри це, район не має жодного відкритого громадського простору, де б мешканці могли не тільки корисно проводити своє дозвілля, але б і мали змогу проявити себе чи презентувати свої мистецькі здібності.

Саме тому, вважаємо, що створення такого відкритого мистецького простору підвищить рівень культурної обізнаності мешканців Дарницького району. Проведення цікавих творчих заходів, концертів, фестивалів, виставок, показ кінофільмів просто неба – це не лише добрий ґрунт для безпосереднього міжособистісного спілкування дарничан, а й платформа для творчого розвитку молоді та дітей. Першим заходом відкритого мистецького простору – створення фан-зони під час проведення Євробачення, що відбудеться в травні 2017 року. Проект направлений на створення відкритого мистецького простору в парку Позняки, що знаходиться в Дарницькому районі, а саме:

- Дерев’яна сцена 6*4 «Ракушка» для проведення мистецьких заходів (концерти, творчі вечори, фестивалі тощо);

- Стаціонарні стилізовані лавки з USB;

- Wi-Fi зона;

- Конструкція (стелажі), для проведення художніх виставок та розміщення читального залу бібліотеки під відкритим небом

- Кінотеатр під відкритим небом.





https://gb.kievcity.gov.ua/projects/show/43