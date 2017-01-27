Голосуємо за громадські проекти!

За рішенням Київради на реалізацію програми «Громадський бюджет» на 2017 рік передбачено 50млн.грн.

https://gb.kievcity.gov.ua

Виграють ті проекти, які наберуть найбільше голосів, а, отже, отримають реальні кошти з бюджету міста. Кожен киянин (старший за 16 років) може підтримати 5 проектів.

Голосування за проекти триватиме по 29 січня 2017 року. Ви можете проголосувати за допомогою:

• електронного кабінету Картки Киянина;

• за допомогою методу Privat BankID для власників електронного кабінету у системі банку ПриватБанк, ConcordBank, Банк Південний, А-Банк чи власників ЕЦП;

• з методом BankID НБУ для власників електронного кабінету у системі банку Ощадбанку та UniCredit Bank.

Звертаюсь до Вас з проханням проголосувати на сайті КМДА за подані проекти, а саме в Дарницькому районі в категорії «Навколишнє середовище»:

1. Створення навколо джерельного озера в мікрорайоні «Позняки-4» природного парку відпочинку. (Біля Слов’янської гімназії).

https://gb.kievcity.gov.ua/projects/show/177

та в категорії «Енергозбереження»:

2. Облаштування вітродвигунів на даху висотного будинку ОСББ «Позняки-Комфорт». Драгоманова,6-А.

https://gb.kievcity.gov.ua/projects/show/176

3. Облаштування вітродвигунів на даху висотного будинку ОСББ «Флагман.». Драгоманова,8-А,8-Б

https://gb.kievcity.gov.ua/projects/show/499

4. Облаштування вітродвигунів на даху висотного будинку ОСББ «Добровулик». Пчілки,3-А

https://gb.kievcity.gov.ua/projects/show/175

5. Встановлення твердопаливного котла в УЗН Дарницького району для опалення теплиць.

https://gb.kievcity.gov.ua/projects/show/511

Давайте переможемо інші райони і зробимо Дарницю кращою в Києві!