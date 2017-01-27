Голосуємо за громадські проекти!
За рішенням Київради на реалізацію програми «Громадський бюджет» на 2017 рік передбачено 50млн.грн.
https://gb.kievcity.gov.ua
Виграють ті проекти, які наберуть найбільше голосів, а, отже, отримають реальні кошти з бюджету міста. Кожен киянин (старший за 16 років) може підтримати 5 проектів.
Голосування за проекти триватиме по 29 січня 2017 року. Ви можете проголосувати за допомогою:
• електронного кабінету Картки Киянина;
• за допомогою методу Privat BankID для власників електронного кабінету у системі банку ПриватБанк, ConcordBank, Банк Південний, А-Банк чи власників ЕЦП;
• з методом BankID НБУ для власників електронного кабінету у системі банку Ощадбанку та UniCredit Bank.
Звертаюсь до Вас з проханням проголосувати на сайті КМДА за подані проекти, а саме в Дарницькому районі в категорії «Навколишнє середовище»:
1. Створення навколо джерельного озера в мікрорайоні «Позняки-4» природного парку відпочинку. (Біля Слов’янської гімназії).
https://gb.kievcity.gov.ua/projects/show/177
та в категорії «Енергозбереження»:
2. Облаштування вітродвигунів на даху висотного будинку ОСББ «Позняки-Комфорт». Драгоманова,6-А.
https://gb.kievcity.gov.ua/projects/show/176
3. Облаштування вітродвигунів на даху висотного будинку ОСББ «Флагман.». Драгоманова,8-А,8-Б
https://gb.kievcity.gov.ua/projects/show/499
4. Облаштування вітродвигунів на даху висотного будинку ОСББ «Добровулик». Пчілки,3-А
https://gb.kievcity.gov.ua/projects/show/175
5. Встановлення твердопаливного котла в УЗН Дарницького району для опалення теплиць.
https://gb.kievcity.gov.ua/projects/show/511
Давайте переможемо інші райони і зробимо Дарницю кращою в Києві!
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