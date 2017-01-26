Дарницький район м. Києва – є одним з найбільш густонаселених районів міста. Так, на сьогоднішній...

Дарницький район м. Києва – є одним з найбільш густонаселених районів міста. Так, на сьогоднішній...

19 грудня за моєї участі відбулася виїзна робоча комісія у складі: директора Департаменту...

19 грудня за моєї участі відбулася виїзна робоча комісія у складі: директора Департаменту...

Я, як голова Асоціації «Багатоквартирні будинки», член громадської ради при Дарницькій РДА, не можу...

Я, як голова Асоціації «Багатоквартирні будинки», член громадської ради при Дарницькій РДА, не можу...

В Дарницькому районі реалізувався проект «Подорожі країною, як інструмент успішної інтеграції...

В Дарницькому районі реалізувався проект «Подорожі країною, як інструмент успішної інтеграції...