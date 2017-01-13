Перелік всіх пунктів обігріву Дарницького району Або де рятуватися від морозів?

Суддю Дарницького суду рекомендують звільнити на засіданні Вищої кваліфікаційної комісії було прийнято рішення рекомендувати звільнити суддю...

В Дарниці відкрили новий ЦНАП На відкриття прибули столичні цабе на чолі з Віталієм Кличко

Підлітки пограбували церкву Зловмисників затримано

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Громадські слухання в Дарницькій РДА закінчилися колотнечею Хтось «підтягнув» на захід близько 40-ка молодчиків

Озеро «Сонячне» продовжує виходити з берегів Прибережна зона та розважальні заклади вже підтоплені

В Дарниці відкрили новий дитсадок На подію завітав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман

Засяяла головна Новорічна ялинка Дарниці З наступаючим!

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В Бортничах власник затримав крадіїв біля Єдапс. ВІДЕО На відео присутня ненормативна лексика

Епіцентр заспівав Про новий формат меценатства

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Біля метро «Харківська» чоловік стрибнув з моста Після чого бідолаху переїхала вантажівка

В Дарниці виявили квартиру з речами Миколи Азарова Речі опального екс-прем'єра оцінюються у кілька мільйонів доларів

Затверджено бюджет Києва на 2017 рік Розподіл коштів додається

Претенденти на голову Дарницької РДА провалили іспит Незабаром оголосять повторний конкурс

З керуючої компанії на посаду голови Дарницької РДА Або як працівники комунального підприємства суміщають роботу та конкурс

Вантажівка протаранила бетонну огорожу Постраждалих немає.

На реконструкцію Бортницької станції аерації виділять 40 млн.грн. Київрада затвердила програму соціально-економічного розвитку Києва на 2017 рік

Скандальну розливайку по вул. Вербицького, 32 закривати не збираються Поліція спроможна лише побазікати з керівництвом закладу та його нетверезими відвідувачами

Перелік всіх інтернет-провайдерів Дарницького району Та чим керуватися при прокладанні нової інтернет-мережі в житловому будинку?

В Дарниці пройшов Перший Жіночий Форум Ця ініціатива як продовження соціального проекту «Жінка – лідерка місцевої громади»,