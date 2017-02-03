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Так хто ж повинен платити земельний податок за прибудинкову територію і чому податківці порушують закони?
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ДОВІДНИК ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ
Дарницька РДА - районна в м. Києві державна адміністрація
Дарницька РДА. Адреса: 02660, м. Київ, вул. О. Кошиця,11. Голова Дарницької РДА: Сінцов Геннадій Львович Телефон : 560-66-66 (цілодобово), 564-90-...
Пенсійний фонд Дарницького району
Сайт пенсійного Фонду Дарницького району http://darn.kievcity.gov.ua/news/547.html Управління Пенсійного фонду України в Дарницькому районі м. Києва...
Дитячі садочки Дарницького району
Дарницкий район, детсад "Монтессори" ул. Ахматовой, 14-б 572-4874Дарницкий район, детсад № 138 ул. Ревуцкого, 7-б560-3321Дарницкий район, детсад...
Дитячі клуби, групи творчості
Будинок дитячо-юнацької творчості “Дивоцвіт”, вул. Архітектора Вербицького, 4-б Директор: Лук’янюк Надія Володимирівна. Дитячо-юнацький центр (ДЮЦ),...