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Дарниця незабаром отримає нового очільника Далі

Є проблема!

ДАРНИЦЬКІ НОВИНИ RSS icon

Лют 3, 2017 | Новини Дарницького району

В Дарниці з’являється новий автобусний маршрут

Лют 2, 2017 | Новини Дарницького району

Коли асфальт із каналізацією вже «вирушають під землю»

На автобусній зупинці біля Дарницького кладовища
Лют 2, 2017 | Новини Дарницького району

Бобри атакують Дарницький район!

Тварини валять дерева
Лют 2, 2017 | Новини Дарницького району

В Дарниці піймали автомобільних крадіїв

Зловмисники відкрили автівку за допомогою спеціального сканера
Лют 1, 2017 | Новини Дарницького району

Кличко закриває очі на сміттєзвалища Дарницького району

Нардеп звертається по допомогу до Прем’єр-міністра України
Січ 31, 2017 | Новини Дарницького району

В Дарниці ліквідували три пожежі

Постраждалих немає
Січ 30, 2017 | Новини Дарницького району

Як заїхати в станцію метро «Харківська» на автівці?

Майстер-клас від нетверезого водія
Січ 30, 2017 | Новини Дарницького району

Смертельний удар пляшкою по голові

Поліція шукає вбивцю жінки
Січ 26, 2017 | Новини Дарницького району

Ліфти в будинку по вул. Кошиця, 9 скоро відремонтують

Або коли відписка від районної влади «не пройшла»
Січ 26, 2017 | Новини Дарницького району

10 років за піццу

Зловмисники пограбували кур'єра з доставки піцци
Січ 25, 2017 | Новини Дарницького району

Як працює цілодобова аптека «Віталюкс»?

По вул. Драгоманова, 31б
Січ 24, 2017 | Новини Дарницького району

У Дарниці п'яний чоловік погрожував жителям мотелю зброєю

Зловмисника затримано
Січ 24, 2017 | Новини Дарницького району

Куди подіти стару Новорічну ялинку?

Утилізуйте дерево з користю
Січ 23, 2017 | Новини Дарницького району

Як в Дарниці пройшло свято Водохреща

Кожен бажаючий мав змогу зануритися в ополонку
Січ 23, 2017 | Новини Дарницького району

Дислокація житлових будинків, які обслуговуються районними ЖЕД

Перелік додається
Січ 20, 2017 | Новини Дарницького району

Біля Дарницької РДА виявлено відкритий каналізаційний отвір

Як швидко усунуть проблему?
Січ 19, 2017 | Новини Дарницького району

Що будують навпроти магазину «Billa» на Ревуцького?

Мешканці стурбовані ймовірною появою чергової автозаправки
Січ 18, 2017 | Новини Дарницького району

А ти віддав свій голос за Громадський проект?

Перелік всіх проектів Дарницького району
Січ 18, 2017 | Новини Дарницького району

Колядники пограбували дарничанина

Поцупивши у господині жіночу сумочку
Січ 18, 2017 | Новини Дарницького району

Дарницький район огорнув аномальний туман

Жителі відчували в повітрі їдкий запах гару
Січ 18, 2017 | Новини Дарницького району

Як опікуються про безпеку наших дітей?

Байдужість керівництва школи №296
Січ 17, 2017 | Новини Дарницького району

Мешканець квартири отруївся чадним газом

В будинку по вул. Заслонова сталася пожежа
Січ 17, 2017 | Новини Дарницького району

Зимовий сезон профілактичних робіт відкрито

Розкопки по вул. Ревуцького
Січ 16, 2017 | Новини Дарницького району

Пожежа (Вербицького, 8).doc

Постраждалих немає
Січ 16, 2017 | Новини Дарницького району

У Дарницькому районі сталося вбивство

Ведеться розшук підозрюваних
Січ 13, 2017 | Новини Дарницького району

Перелік всіх пунктів обігріву Дарницького району

Або де рятуватися від морозів?
Архів новин Дарницького району

Дарницькі блоги RSS icon

Олег Іванович Попенко
Розміщено Олег Іванович Попенко в Лют 1, 2017

Про економічні прогнози

Скажіть, як можна давати якісь прогнози економічного розвитку без елементарних даних статистики?...
Інна Григорівна Туркеня
Розміщено Інна Григорівна Туркеня в Січ 29, 2017

Відкритий мистецький простір «Просто неба»!

Дарницький район м. Києва – є одним з найбільш густонаселених районів міста. Так, на сьогоднішній...
Володимир Іванович Степашко
Розміщено Володимир Іванович Степашко в Січ 27, 2017

Голосуємо за громадські проекти!

За рішенням Київради на реалізацію програми «Громадський бюджет» на 2017 рік передбачено 50млн.грн...
Сергій Володимирович Паладій
Розміщено Сергій Володимирович Паладій в Січ 17, 2017

Реконструюємо дитсадок № 652

19 грудня за моєї участі відбулася виїзна робоча комісія у складі: директора Департаменту...
Володимир Іванович Степашко
Розміщено Володимир Іванович Степашко в Гру 6, 2016

Так хто ж повинен платити земельний податок за прибудинкову територію і чому податківці порушують закони?

Я, як голова Асоціації «Багатоквартирні будинки», член громадської ради при Дарницькій РДА, не можу...
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ДОВІДНИК ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ

Дарницька РДА - районна в м. Києві державна адміністрація

Дарницька РДА

Дарницька РДА. Адреса: 02660, м. Київ, вул. О. Кошиця,11.  Голова Дарницької РДА: Сінцов Геннадій Львович  Телефон : 560-66-66 (цілодобово), 564-90-...

Пенсійний фонд Дарницького району

Пенсійний фонд Дарницького району

Сайт пенсійного Фонду Дарницького району http://darn.kievcity.gov.ua/news/547.html Управління Пенсійного фонду України в Дарницькому районі м. Києва...

Дитячі садочки Дарницького району

  Дарницкий район, детсад "Монтессори" ул. Ахматовой, 14-б 572-4874Дарницкий район, детсад № 138 ул. Ревуцкого, 7-б560-3321Дарницкий район, детсад...

Дитячі клуби, групи творчості

Будинок дитячо-юнацької творчості “Дивоцвіт”, вул. Архітектора Вербицького, 4-б Директор: Лук’янюк Надія Володимирівна. Дитячо-юнацький центр (ДЮЦ),...

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