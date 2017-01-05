Я, як голова Асоціації «Багатоквартирні будинки», член громадської ради при Дарницькій РДА, не можу...

Я, як голова Асоціації «Багатоквартирні будинки», член громадської ради при Дарницькій РДА, не можу...

В Дарницькому районі реалізувався проект «Подорожі країною, як інструмент успішної інтеграції...

В Дарницькому районі реалізувався проект «Подорожі країною, як інструмент успішної інтеграції...