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Дарниця незабаром отримає нового очільника Далі

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ДАРНИЦЬКІ НОВИНИ RSS icon

Січ 13, 2017 | Новини Дарницького району

Перелік всіх пунктів обігріву Дарницького району

Або де рятуватися від морозів?
Січ 13, 2017 | Новини Дарницького району

Суддю Дарницького суду рекомендують звільнити

на засіданні Вищої кваліфікаційної комісії було прийнято рішення рекомендувати звільнити суддю...
Січ 11, 2017 | Новини Дарницького району

В Дарниці відкрили новий ЦНАП

На відкриття прибули столичні цабе на чолі з Віталієм Кличко
Січ 11, 2017 | Новини Дарницького району

Підлітки пограбували церкву

Зловмисників затримано
Січ 10, 2017 | Новини Дарницького району

Зроби Дарницький район кращим

Зроби Дарницький район кращим
Січ 5, 2017 | Новини Дарницького району

Громадські слухання в Дарницькій РДА закінчилися колотнечею

Хтось «підтягнув» на захід близько 40-ка молодчиків
Січ 4, 2017 | Новини Дарницького району

Озеро «Сонячне» продовжує виходити з берегів

Прибережна зона та розважальні заклади вже підтоплені
Січ 3, 2017 | Новини Дарницького району

В Дарниці відкрили новий дитсадок

На подію завітав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман
Гру 27, 2016 | Новини Дарницького району

Засяяла головна Новорічна ялинка Дарниці

З наступаючим!
Гру 27, 2016 | Новини Дарницького району

Відремонтуйте світлофори

На пожвавленому перехресті по вул. Драгоманова-Ахматової
Гру 26, 2016 | Новини Дарницького району

Конкурс-фестиваль «Дарниця талантами славиться - 2016»

Вітаємо переможців
Гру 26, 2016 | Новини Дарницького району

В Бортничах власник затримав крадіїв біля Єдапс. ВІДЕО

На відео присутня ненормативна лексика
Гру 24, 2016 | Новини Дарницького району

Епіцентр заспівав

Про новий формат меценатства
Гру 23, 2016 | Новини Дарницького району

В Дарниці затримали автомобільного крадія

Зловмисник викрадав особисті речі мешканців
Гру 22, 2016 | Новини Дарницького району

Біля метро «Харківська» чоловік стрибнув з моста

Після чого бідолаху переїхала вантажівка
Гру 22, 2016 | Новини Дарницького району

В Дарниці виявили квартиру з речами Миколи Азарова

Речі опального екс-прем'єра оцінюються у кілька мільйонів доларів
Гру 21, 2016 | Новини Дарницького району

Затверджено бюджет Києва на 2017 рік

Розподіл коштів додається
Гру 20, 2016 | Новини Дарницького району

Претенденти на голову Дарницької РДА провалили іспит

Незабаром оголосять повторний конкурс
Гру 19, 2016 | Новини Дарницького району

З керуючої компанії на посаду голови Дарницької РДА

Або як працівники комунального підприємства суміщають роботу та конкурс
Гру 19, 2016 | Новини Дарницького району

Вантажівка протаранила бетонну огорожу

Постраждалих немає.
Гру 16, 2016 | Новини Дарницького району

Перелік всіх ОСББ, ЖБК та ОСН Дарницького району

Гру 15, 2016 | Новини Дарницького району

На реконструкцію Бортницької станції аерації виділять 40 млн.грн.

Київрада затвердила програму соціально-економічного розвитку Києва на 2017 рік
Гру 15, 2016 | Новини Дарницького району

Скандальну розливайку по вул. Вербицького, 32 закривати не збираються

Поліція спроможна лише побазікати з керівництвом закладу та його нетверезими відвідувачами
Гру 14, 2016 | Новини Дарницького району

Перелік всіх інтернет-провайдерів Дарницького району

Та чим керуватися при прокладанні нової інтернет-мережі в житловому будинку?
Гру 14, 2016 | Новини Дарницького району

В Дарниці пройшов Перший Жіночий Форум

Ця ініціатива як продовження соціального проекту «Жінка – лідерка місцевої громади»,
Гру 13, 2016 | Новини Дарницького району

Вікритий мистецький простір «Просто неба»

Проект на мільйон
Архів новин Дарницького району

Дарницькі блоги RSS icon

Володимир Іванович Степашко
Розміщено Володимир Іванович Степашко в Гру 6, 2016

Так хто ж повинен платити земельний податок за прибудинкову територію і чому податківці порушують закони?

Я, як голова Асоціації «Багатоквартирні будинки», член громадської ради при Дарницькій РДА, не можу...
Розміщено в Гру 5, 2016

Проект «Подорожі країною»

В Дарницькому районі реалізувався проект «Подорожі країною, як інструмент успішної інтеграції...
Олег Іванович Попенко
Розміщено Олег Іванович Попенко в Лис 17, 2016

Реформа у сфері ЖКГ приречена на провал

Якщо говорити про реформу домоуправління, яку сьогодні широко рекламують в Україні, то її фактично...
Вадим Вікторович Черкасс
Розміщено Вадим Вікторович Черкасс в Лис 14, 2016

Законність функціонування стоянки міжміських маршруток біля метро «Харківська»

За інформацією одного з громадських діячів Дарницького району: «За результатами проведених робочих...
Михайло Олександрович Демиденко
Розміщено Михайло Олександрович Демиденко в Лис 9, 2016

Міжнародний турнір з футболу «Кубок Дружби – 2016»

Незважаючи на те, що трибуни не були заповнені - урочисте закриття ІІ-го Міжнародного турніру з...
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ДОВІДНИК ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ

Дарницька РДА - районна в м. Києві державна адміністрація

Дарницька РДА

Дарницька РДА. Адреса: 02660, м. Київ, вул. О. Кошиця,11.  Голова Дарницької РДА: Сінцов Геннадій Львович  Телефон : 560-66-66 (цілодобово), 564-90-...

Пенсійний фонд Дарницького району

Пенсійний фонд Дарницького району

Сайт пенсійного Фонду Дарницького району http://darn.kievcity.gov.ua/news/547.html Управління Пенсійного фонду України в Дарницькому районі м. Києва...

Дитячі садочки Дарницького району

  Дарницкий район, детсад "Монтессори" ул. Ахматовой, 14-б 572-4874Дарницкий район, детсад № 138 ул. Ревуцкого, 7-б560-3321Дарницкий район, детсад...

Дитячі клуби, групи творчості

Будинок дитячо-юнацької творчості “Дивоцвіт”, вул. Архітектора Вербицького, 4-б Директор: Лук’янюк Надія Володимирівна. Дитячо-юнацький центр (ДЮЦ),...

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Розміщено Втр, 01/11/2011 - 00:47

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