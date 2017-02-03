Про економічні прогнози Скажіть, як можна давати якісь прогнози економічного розвитку без елементарних даних статистики?...

Відкритий мистецький простір «Просто неба»! Дарницький район м. Києва – є одним з найбільш густонаселених районів міста. Так, на сьогоднішній...

Голосуємо за громадські проекти! За рішенням Київради на реалізацію програми «Громадський бюджет» на 2017 рік передбачено 50млн.грн...

Реконструюємо дитсадок № 652 19 грудня за моєї участі відбулася виїзна робоча комісія у складі: директора Департаменту...